Der Safe in der alten Bankzentrale in Salzburg übersiedelt

Die Oberbank feiert heuer ihr 150-Jahr-Jubiläum - mit dem neunten Rekordergebnis in Folge. In Salzburg macht sich die Bank ein besonderes Geburtstagsgeschenk: Die frühere Zentrale am Alten Markt in der Altstadt wird modernisiert und umgebaut. Petra Fuchs, Leiterin des Geschäftsbereichs Salzburg: "Das Gebäude am Alten Markt ist eine der schönsten Flächen, die wir haben. Sie wird jetzt möglichst attraktiv und schön gestaltet." Ein Punkt: Der Safe übersiedelt vom Erdgeschoß in den ersten Stock. Die Umbauarbeiten sollen bis Ende April abgeschlossen sein. Das Investment beträgt knapp eine Million Euro.

Das Kreditwachstum lag in Salzburg bei 20 Prozent

Die Oberbank beschäftigt in Salzburg rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - in der Zentrale in der Alpenstraße und in den 13 Filialen. Fuchs: "Wir sind in Salzburg sehr gut aufgestellt." Die gesamte Bank verzeichnete 2018 ein Kreditwachstum von 7,6 Prozent. In Salzburg waren es sogar 20 Prozent.

Oberbank begrüßte in Salzburg 400 neue Firmenkunden

Auch die Zahl der Kommerzkunden stieg in Salzburg stark, um 400 auf 5000. Unter den Neukunden befinden sich 300 kleinere Firmen, die bis zu drei Mill. Euro Umsatz erzielen. "Wir haben den Fokus vor drei Jahren verstärkt auf den Bereich gelegt, in dem Beratung sehr gefragt ist."

Quelle: SN