Der schönste Campingplatz in ganz Europa findet sich im Pinzgau

Grubhof Camping in St. Martin bei Lofer wurde unter 22.000 Campingplätzen in ganz Europa zur Nummer Eins gekürt.

Jedes Jahr ermittelt das europäische Informationsportal für Campingurlaube www.camping.info mit Sitz im oberösterreichischen Friedburg den beliebtesten Campingplatz Europas und zwar auf Basis von Gästebewertungen.

Unter mehr als 22.000 europäischen Campingplätzen wurde Camping Grubhof aus St. Martin bei Lofer zum schönsten Campingplatz Europas gewählt, und das bereits zum zweiten Mal. Auf Platz zwei landete die bayrische Ferienanlage Caming Hopfensee, auf Platz drei Komfortcamping Schlosshof in Südtirol.

Der siegreiche Campingplatz - er wird von Robert und Maria Stainer geführt - besticht durch seine Lage an der Saalach mitten in der Pinzgauer Gebirgsregion. Während im Winter die Skifahrer und Winterwanderer den Platz dominieren, sind es im Frühjahr viele Wildwassersportler mit Kanu und Kajak. Der Nationalpark Berchtesgaden sowie die Loferer Steinberge runden das Angebot für Wanderer, Bergsteiger, Kletterer, Mountain- und E-Biker ab, heißt es in der Aussendung des Informationsportals.

Grundlage der Auswertung ist die Zufriedenheit von 65.554 auf www.camping.info registrierten Campinggästen, die in Summe 141.713 Bewertungen abgegeben haben. "Ins Ranking fließen ausschließlich die Bewertungen der Gäste ein. Der Camping.Info Award ist also ein reiner Publikumspreis. Es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit", erklärt Erwin Oberascher, Gründer von Camping.Info. Somit hätten auch kleine engagierte Betriebe gute Chancen, unter den Top 100 Campingplätzen Europas gelistet und als Geheimtipp entdeckt zu werden. Stolz ist Oberascher auf die eigens entwickelte Berechnungsformel, die vor allem die Vertrauenswürdigkeit des Bewerters berücksichtigt und so Manipulationen verhindert. Weitere Einflussfaktoren für das Endergebnis sind die Aktualität und die Anzahl der Bewertungen.

Österreichs beste Campingplätze

Insgesamt haben es 20 österreichische Campingplätze in Europas Top 100 geschafft:





Name Ort Internet Bewertung Camping Grubhof St. Martin bei Lofer, Salzburg www.grubhof.com Europa Nr. 1 Camping Murinsel Großlobming, Steiermark www.camping-murinsel.at Europa Nr. 12; Bester bei Freundlichkeit Camp MondSeeLand Mondsee/Tiefgraben, Oberösterreich www.campmondsee.at Europa Nr. 17 Camping Brunner am See Döbriach am Millstätter See, Kärnten www.camping-brunner.at Europa Nr. 23 Tirol.Camp Leutasch Leutasch, Tirol www.tirol.camp Europa Nr. 29, Ideal für Langläufer Thermenland Camping Rath und Pichler Bad Waltersdorf, Steiermark www.camping-bad-waltersdorf.at Europa Nr. 30 Sportcamp Woferlgut Bruck, Salzburg www.sportcamp.at Europa Nr. 35 Comfort-Camping Ötztal Längenfeld, Tirol www.camping-oetztal.com Europa Nr. 42 See-Camping Mentl Landskron, Kärnten www.camping-mentl.at Europa Nr. 43, Beste Bewertung für Lage Komfort-Campingpark Burgstaller Döbriach am Millstätter See, Kärnten www.burgstaller.co.at Europa Nr. 48 Hells Ferienresort Zillertal Fügen, Tirol www.hells-ferienresort.at Europa Nr. 49 Panorama Camping Sonnenberg Nüziders, Vorarlberg www.camping-sonnenberg.com Europa Nr. 53, Beste Bewertung bei Freundlichkeit und Sauberkeit Seecamping Berghof Villach, Landskron, Kärnten www.seecamping-berghof.at Europa Nr. 55 Ferienparadies Natterer See Natters, Tirol www.natterersee.com Europa Nr. 65, Neueinsteiger Comfortcamp Grän Tannheimertal Grän, Tirol www.comfortcamp.at Europa Nr. 67 Alpen-Caravanpark Achensee Achenkirch, Tirol www.camping-achensee.com Europa Nr. 69, Neueinsteiger Erlebnis-Comfort-Camping Aufenfeld Aschau im Zillertal, Tirol www.camping-zillertal.at Europa Nr. 70, Neueinsteiger 50plus Campingpark Fisching Weisskirchen, Steiermark www.camping50plus.at Europa Nr. 95, Neueinsteiger Euro Camp Wilder Kaiser Kössen, Tirol www.eurocamp-koessen.com Europa Nr. 97, Ideal für Paragleiter Camping Seeblick Toni Kramsach, Tirol www.camping-seeblick.at Europa Nr. 100

(SN)