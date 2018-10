Der Simit soll Salzburg kulinarisch erobern

Yunus Ergun will den Salzburgern türkisches Gebäck schmackhaft machen. Simits und mehr gibt es ab 5 Uhr früh.

Sesamringe in verschiedenen Varianten, dazu türkischen Tee und Kaffee, aber auch Espresso, Cappuccino oder einmal Baguette, Buttercroissant oder Brezel serviert Yunus Ergun seit Kurzem am Hildmannplatz. Dort hat er die erste Salzburger Filiale des deutschen Franchise-Unternehmens Simiçi eröffnet. Weitere Filialen in Österreich gibt es in Wien, Innsbruck und Lochau am Bodensee.

Der Sesamring Simit ist so etwas wie die türkische Antwort auf die bayerische Brezel und gehört seit rund 500 Jahren zum Stadtbild Istanbuls. Man kann sie sowohl süß, etwa mit Schokoaufstrich, als auch pikant mit Käse und Oliven kombinieren. "Sehr beliebt ist unsere mit Käse, türkischer Salami, Tomaten und Gurke belegte Variante", sagte Yunus Ergun. In Europa sei der Simit noch wenig bekannt. Genau das will Yunus Ergun ändern. Der gelernte Maler hat beruflich umgesattelt, eine gastronomische Ausbildung am WIFI absolviert und will nun die Salzburger für türkisches Gebäck und Frühstücksvariationen erwärmen. Seine Simiçi-Filiale hat derzeit täglich von 5 bis 22 Uhr offen - noch. Denn ob sich die ausgedehnten Öffnungszeiten vor allem in den frühen Morgen- und Abendstunden bewährten, werde er erst abtesten. "Momentan ist es ganz in der Früh noch sehr ruhig", sagt der Unternehmer. Derzeit beschäftigt er fünf Mitarbeiter. "Wenn wir die Öffnungszeiten so beibehalten, werden wir mehr Personal benötigen", sagt er.

Den Sesamring gibt es bei Yunus Ergun ungefüllt um 1,20 Euro, mit Käse, Tomate und Gurke um 3,50 Euro. Außerdem finden sich weitere türkische Spezialitäten wie Börek (2,30 Euro) auf der Karte. Die mit Faschiertem gefüllte Börek-Variante gilt als osmanischer Vorläufer des heimischen Fleischstrudels. Wer Su Börek (3,50 Euro) bestellt, erhält ein pikantes Topfen-Frischkäse-Gebäck.

In der Simiçi-Filiale werden die von der Franchise-Zentrale in Nürnberg tiefgekühlt gelieferten Teiglinge und halb gebackenen Gebäckstücke aufgebacken und frisch belegt. "Das ist so wie auch bei anderen Franchise-Ketten oder manchen Bäckerei-Filialen", erklärt Yunus Ergun. Eine Besonderheit ist, dass bei Simiçi sämtliche Wurst- und Fleischprodukte frei von Schweinefleisch sind.