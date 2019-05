Der Sommer gibt sein Comeback

Gemeint ist nicht das Wetter, sondern der Tourismus. Ein Beispiel sind die Seilbahnen.

Als in den 1990er-Jahren der typische Wanderurlauber auszusterben drohte, überlegten die Seilbahnen, den Sommerbetrieb einzustellen. Er kostete nur Geld. Aber es kam zur Trendwende. Der Bergtourismus boomt. Und er werde auch in Zukunft wachsen, weil immer mehr Gäste in Städten lebten und die Natursehnsucht steige, sagte Leo Bauernberger, Chef der Salzburger Land Tourismus GmbH (SLT). In den vergangenen zehn Jahren ist in Salzburg ist Zahl der Übernachtungen im Sommer um 35 Prozent gestiegen.

Bei den "Besten Sommer-Bergbahnen" haben sich im selben Zeitraum Umsatz und Gästezahl verdoppelt. Dieses Gütesiegel schuf die Seilbahnbranche 2001, um den Sommer zu retten. Die teilnehmenden Seilbahnen müssen 160 Qualitätskriterien erfüllen und besondere Attraktionen auf dem Berg anbieten. Das reicht von Abenteuerspielplätzen und Themenwegen über Bikestrecken und -parks bis zum Wildgehege, der E-Motocross-Strecke und der Greifvogelwarte. Zwölf Salzburger Seilbahnunternehmen sind inzwischen zertifiziert. Heuer ist Zauchensee dazugekommen. Diese Bahnen machen inzwischen bis zu 15 Prozent ihres Umsatzes im Sommer.

Das hat auch zu einem starken Anstieg der Ganzjahresarbeitsplätze geführt. Kornel Grundner, Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen, die ein Vorreiter im Sommer waren, sagt: "Wir haben im Winter 125 Mitarbeiter. Vor 2001 waren es im Sommer 35. Heute sind es 95." Insgesamt bieten die Salzburger Seilbahnen im Winter 4500 Arbeitsplätze und im Sommer 2000, wie die Salzburger Seilbahner-Obfrau Veronika Scheffer sagt.

Mit der weiter steigenden Zahl von Besuchern in den Bergen erfüllen die Bergbahnen auch eine zunehmend wichtige Funktion, indem sie den Gästestrom kanalisieren. Das ist gut für die Natur und jene, die nicht die Seilbahn nehmen.