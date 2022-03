Der Tourismus nimmt Fahrt auf

Auf das Jännerloch folgte ein starker Februar, von Zahlen wie früher berichten Skigebiete. Sorgen bereitet der Krieg in der Ukraine.

Trotz ungebrochen hoher Covidfallzahlen und noch aufrechter Schutzmaßnahmen sind die Hotels in den Salzburger Urlaubsregionen bestens gebucht und die Skipisten stark frequentiert. "Wir hatten am Sonntag 14.000 Eintritte", sagt Erich Egger, Vorstand der Schmittenhöhebahn in Zell am See. "Das ist ein absoluter Spitzenwert, auch in Nicht-Corona-Zeiten. "Wir gehen davon aus, dass die laufende Woche die beste des ganzen Winters wird."

Die Faschingswoche sei traditionell stark, in Holland und Deutschland seien in vielen Regionen Ferien. Vorbehalte, nach Österreich zu ...