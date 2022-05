Der Traum vom Fliegen kommt nach Mattsee

Es wird ein besonderes Weihnachtsgeschenk für Oldtimerfans: Noch heuer wollen die Ferdinand- Porsche-Erlebniswelten einen Neubau eröffnen.

Die Bauarbeiten laufen nun in der dritten Woche. In Mattsee wird eine Ausstellungshalle für historische Flugzeuge entstehen, in der auch Events für mehr als 300 Besucher über die Bühne gehen können.

Der Fahr(t)raum, die Porsche-Erlebniswelten, wird also um einen Flug(t)raum erweitert. Mitte Dezember soll der Neubau, großteils aus Holz, bezogen werden. Die Ausfahrhalle für die Autos wurde abgebrochen.

Die bestehende Präsentation der österreichischen Automobilgeschichte ist für Mattsee eine große Attraktion. Vor der Coronakrise zog sie schon ...