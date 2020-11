Der Weg für die Ansiedlung von Lebensmittelgroßhandel ist frei

Bei der Ortseinfahrt von Maishofen tut sich etwas. Der neue Kreisverkehr mit 60 Metern Durchmesser im Bereich der Kreuzung der Pinzgauer Straße (B311) mit der Glemmtaler Landesstraße (L111) ist fast fertig. Derzeit wird noch an der Begrünung gearbeitet. In Saalbach-Hinterglemm hatte man mit diesem Kreisverkehr wenig Freude. Man befürchtete Staus an den Reisewochenenden im Winter. Experten versichern aber, dass es zu keinen größeren Problemen als bisher kommen werde.

Im Zuge des Baus wurden auch neue Bushaltestellen mit sicheren ...