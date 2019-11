Der Winter hat im Salzburger Tourismus nur mehr knapp die Nase vorne

46 Prozent der touristischen Übernachtungen und 51 Prozent der Ankünfte finden in Salzburg mittlerweile während der Sommersaison statt.

Salzburg sei auf dem Weg zur Ganzjahresdestination. Landeshauptmann Wilfried Haslauer: "Das war und ist unser Ziel." Damit einher gingen positive Effekte auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Natürlich gebe es nach wie vor besonders starke Monate wie den Juli oder den Februar, aber: Auch der jüngste Oktober sei mit einem Plus von 8,2 Prozent bei den Nächtigungen (plus 96.258) außergewöhnlich gewesen. "Was besonders positiv ist: Alle Bezirke profitieren davon", sagt der Landeshauptmann.

Besonders ins Auge fiel dabei der Lungau mit einem Plus von 21,9 Prozent bei den Oktober-Nächtigungen. Die Stadt Salzburg verzeichnete ein Plus von 11,3 Prozent, der Pongau ein Plus von 9,2 Prozent, der Tennengau ein Plus von 7,3 Prozent, der Pinzgau ein Plus von 6,6 Prozent und der Flachgau ein Plus von 2,8 Prozent.

Insgesamt verzeichnete Salzburg im Tourismusjahr 2019/20 29,7 Millionen Nächtigungen (plus 450.000 bzw. 1,5 Prozent gegenüber 2018/19). Rund 13,8 Millionen dieser Nächtigungen finden mittlerweile während der Sommersaison (Mai bis Oktober) statt. In den Wintermonaten sind es knapp 16 Millionen Nächtigungen. Unabhängig von den Nächtigungszahlen müsse das Ziel weiterhin die Qualität des Angebotes und die Wertschöpfung in den Betrieben sein, betonte Haslauer.

Quelle: SN