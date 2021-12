Der Wunsch ans Christkind: "Bitte kauft lokal!" - Händler im Pinzgau machen das Beste aus der Situation

Aber die Stimmung ist im vierten Lockdown doch getrübt. Die große Hoffnung: Dass die Bevölkerung nicht zu stark online "abwandert". Die PN sprachen mit Verantwortlichen vom Stadtmarketing Saalfelden und Mittersill Plus sowie mit mehreren Unternehmerinnen und Unternehmern.

Lieferservice, Take-away, Bestellung und Abholung, Drive-in: Es, gibt zahlreiche Möglichkeiten, den lokalen Betrieben auch im vierten Lockdown die Treue zu halten. Die können ihre enormen Umsatzeinbußen damit wohl nur geringfügig abfedern, doch zu viel an potenzieller regionaler Wertschöpfung soll eben nicht den Online-Giganten in die Hände fallen. Die Hoffnung ruht auf Solidarität unter der Kundschaft. Dafür wird in der Region bestmöglich versucht, Akzente zu setzen. Die PN fragten beispielhaft bei Stadtmarketing Saalfelden und Mittersill Plus nach.



Saalfelden

...