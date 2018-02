Der Zapfhahntest im Österreich-Haus in Pyeongchang war erfolgreich

Im Österreich-Haus in Pyeongchang ist alles für große Feiern angerichtet: Der Testlauf hat jedenfalls gut funktioniert. Mit im Team ist die Stiegl Brauerei, die seit 2006 ein ÖOC-Partner ist. In Südkorea sind aber auch die Axess AG, Backaldrin, die Tourismusschule Bad Hofgastein und Saalbach-Hinterglemm engagiert.

Am Freitag starten die 23. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (Südkorea). Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren - auch im Österreich-Haus. Die Stiegl Brauerei aus Salzburg-Maxglan ist in Südkorea erneut vertreten. Schon im November wurden 360 Bierfässer nach Südkorea verschifft. Jetzt steht das Bier gekühlt für die Sportler, Funktionäre und Fans bereit. Auch für Gebäck aus Österreich ist gesorgt.

"Wir werden Braukunst auf höchster Stufe transportieren"

Seit 2006 ist die Stieglbrauerei ein Partner des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC). Die Siege im Österreich-Haus werden heuer somit bereits zum sechsten Mal mit Stiegl-Bier gefeiert. Nach Turin, Peking, Vancouver, London und Sotschi ist das Stiegl Goldbräu nun auch in Südkorea angekommen. Torsten Pedit, Marketingleiter von Stiegl: "Als Brauerei und Bier der Österreicher ist das Olympia-Engagement ein Teil unserer Bemühungen für und um den österreichischen Sport herum. Gemeinsam werden wir im Österreich-Haus in Pyeongchang wieder österreichische Gastfreundschaft und Braukunst auf höchster Stufe transportieren."



Erfinder des Kornspitz hat zwei Backstuben nach Südkorea geflogen

Die Firma Backaldrin aus Asten in Oberösterreich, der Erfinder des Kornspitz, sorgt für Brot und Gebäck. Geschäftsführer Wolfgang Mayer ließ zwei Backstuben nach Pyeongchang fliegen, um die Qualität von österreichischen Brot zu gewährleisten. Sechs Schülerinnen der Tourismusschule Bad Hofgastein engagieren sich wiederum in der Küche sowie beim Service und beim Housekeeping. Saalbach-Hinterglemm nützt die Bühne der Olympischen Spiele, um für die Vergabe der Skiweltmeisterschaften 2023 zu werben.



Die Axess AG ist für das Zutrittssystem zum Österreich-Haus verantwortlich

Die Axess AG mit Sitz in Anif zeichnet für das Zutrittsmanagement zum "Austria House" verantwortlich. Der Auftrag umfasst sämtliche Veranstaltungen sowie die Akkreditierung der Gäste, VIP's und Journalisten. Das Unternehmen liefert 10.000 RFID-Tickets, die die höchsten Sicherheitsansprüche gewährleisten, weil jedes Ticket personalisiert und mit dem Bild der Person gespeichert wird. Die Projektmanager der Axess AG sind seit 4. Februar engagiert, um die Systeme zu installieren.











(SN)