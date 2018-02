Desinfektionsgel aus Zell am See soll Olympioniken schützen

Firma Hagleitner hat 1200 Fläschchen zu den Olympischen Spielen nach Südkorea geschickt - für die heimischen Sportlerinnen und Sportler. Das Gel wurde in Zell am See entwickelt - und wird dort auch produziert.

SN/hagleitner 50 Milliliter Desinfektionsgel „made in Zell am See“ – ein Schutz gegen Ansteckungen, der in jede (Hand-) Tasche passt.