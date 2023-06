Deutsche Handelskammer lud zur Matinee nach Salzburg

160 Wirtschaftstreibende aus dem deutsch-österreichischen Raum trafen sich am Samstag in Salzburg und diskutierten über die aktuellen Marktentwicklungen. Vor 50 Jahren fand die erste Frühsommer-Matinee der Deutschen Handelskammer in Österreich statt.

Bei der 48. Matinee der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK) in Salzburg sprach der Wirtschaftsforscher Michael Hüther von einem "Abschied von der europäischen Moderne" und forderte von der Politik klare Regeln für die Dekarbonisierung und den anstehenden Transformationsprozess. Das Ende der Moderne sieht Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, durch fundamentale Transformationen gekommen, vor welchen Europa steht: die Dekarbonisierung, die sinkende Zahl an Erwerbstätigen und eine "Ent-Europäisierung". Laut Hüther war die Welt im 20. Jahrhundert für Europäer leichter verständlich, weil sie größtenteils europäischen Standards folgte: "Warum sich heute so viel rückwärts dreht und Europa nicht mehr das Leitbild für den Fortschritt ist, hat damit zu tun, dass andere Regionen der Welt ihre eigene Identität zurückerlangen wollen." Ein Beispiel seien auch die USA, die sich im Ukrainekrieg wahrscheinlich ein letztes Mal als "europäische Nation" manifestieren. Ökonom sagt Stagnation voraus Für die nächste Dekade sagt der deutsche Ökonom eine Stagnation der Wirtschaft in der nördlichen Hemisphäre voraus, aufgrund der Dekarbonisierung und der zunehmenden Alterung der Bevölkerung. "Selbst für China wird für das Jahr 2100 ein Erwerbspersonenpotenzial prognostiziert, das nur noch halb so hoch ist wie heute." Unter dem Strich heißt das nicht nur, dass Arbeitskräfte knapp werden: "Es bringt Druck von der Lohnkostenseite und kostet auch Produktivität. Gleichzeitig wird der CO2-Preis bis 2030 dramatisch ansteigen und von daher einen Preisdruck auslösen."

Lohnentwicklung als Belastungsgrenze für die Unternehmen

Hans Dieter Pötsch, Präsident der DHK und Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG sowie Vorstandsvorsitzender der Porsche SE, erläuterte dazu, dass Unternehmen mit der Lohnentwicklung bereits jetzt an ihre Belastungsgrenzen stießen und der Arbeitskräftemangel auch die Wachstumsmöglichkeiten bremse. "Parallel führen wir Diskussionen über eine weitere Reduktion der Wochenarbeitszeit. Nach meiner Einschätzung stehen beide Phänomene konträr gegenüber. Die Bundesrepublik Deutschland hat in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Erwerbstätigen um etwa zehn Prozent auf 45 Millionen erhöht. Im gleichen Zeitraum blieben aber die geleisteten Arbeitsstunden auf dem gleichen Niveau wie vor zehn Jahren. Wir haben damit die Arbeitszeitverkürzung schon längst praktiziert." Dekarbonisierung als Wachstumsmotor Laut Hüther könnte die Dekarbonisierung einen Investitionsboom und damit neues Wachstum auslösen, wenn wir in diesem Bereich besser aufgestellt wären. Nur werde hier immer wieder über Detailfragen diskutiert, statt über Grundlegendes wie Verkehrs- und Netzinfrastruktur, Energienetze und Steuersysteme. Pötsch sprach auch die größte Mobilitätstransformation seit der Erfindung des Autos an: Es brauche die richtigen Entscheidungen bei Investitionen und Innovationen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie sicherzustellen. Hüther mahnte gleichzeitig, dass wir nur ein Viertel Jahrhundert Zeit haben, damit auch künftige Generationen unter angemessenen Bedingungen auf dem Kontinent leben können. Für den Wirtschaftsforscher heißt es jetzt, "die Dinge gemeinsam machen, die nationalen Haushalte entlasten, investieren und mutig nach vorne gehen." Vor 50 Jahren fand erste Matinee statt Die Frühsommer-Matinee der Deutschen Handelskammer in Österreich in Salzburg wurde vor 50 Jahren das erste Mal ausgerichtet. Der Einladung von Hans Dieter Pötsch, Präsident der DHK in Österreich, waren rund 160 Wirtschaftstreibende aus dem deutsch-österreichischen Raum gefolgt. Unter den Festrednern waren auch Salzburgs Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll und die Salzburger Gemeinderätin Delfa Kosic.