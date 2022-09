Die Air France kehrt auf den Salzburg Airport zurück

Ab 10. Dezember fliegt die französische Fluglinie wieder von Salzburg nach Paris und retour. Die Verbindung erfolgt im Winterflugplan einmal pro Woche - jeweils am Samstag. Das Flugzeug wird eine Embraer E190 mit 114 Sitzplätzen sein.

Ab 10. Dezember geht es ab Salzburg wieder nach Paris Charles de Gaulle. Vor fast 31 Jahren startete Air France am 5. Jänner 1992 erstmals Flüge von Salzburg nach Paris und war seither immer wieder zu Gast in Salzburg. Nun kehrt der französische Nationalcarrier mit Linienflügen in die Mozartstadt zurück. Die Air France wird in der Wintersaison Salzburg einmal pro Woche Salzburg mit Paris verbinden.

Eine der am stärksten nachgefragten Destinationen

Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer: "Wir freuen ...