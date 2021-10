Die Alpenstraße hat wieder Intersport-Größe

Der Kreis schließt sich. In das Haus des früheren Intersport (später Sport) Eybl an der Alpenstraße zieht nach einem Intermezzo von Sports Direct jetzt wieder ein Intersport-Händler ein. Am 21. Oktober feiert Harald Tscherne die Eröffnung seines Flagshipstores. Es ist der zehnte innerhalb der Intersport-Austria-Gruppe mit österreichweit 280 Standorten.

Sechs Millionen Euro hat Tscherne in die Modernisierung des Standorts investiert. Auf 4000 Quadratmetern wird der Einkauf mit jeder Menge Service und Erlebnis verbunden, unter anderem mit Kletterwänden, einem ...