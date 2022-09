Die besten Bilder vom Bauernherbst in Faistenau

Unter dem Motto "Draußen im Bauerngartl - bunter Genuss, magische Vielfalt" wurde am Sonntag der Bauernherbst in Faistenau gefeiert. Bei prächtigem Herbstwetter waren viele Besucher gekommen. Ein nostalgischer Shuttle brachte die Besucher von den Parkplätzen zum Festgelände. Und auch das Programm war bunt und vielfältig. Am Dorfplatz wurden den ganzen Tag über Handwerksvorführungen geboten. Neben musikalischen, kulturellen und kulinarischen Schmankerln gab es auch ein Kinderprogramm, Pferdekutschenfahrten und sogar eine Holzkegelbahn. Am Sonntagnachmittag wurde auf der Festbühne dann "fuaßghaklt".