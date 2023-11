Die Biertanks einer Salzburger Brauerei kamen übers Dach

Eine Salzburger Privatbrauerei investiert eine Million Euro in vier neue Biertanks. 304.000 Liter Bier können nun zusätzlich und temporär gelagert werden.

Es ist selbst für den Spezialkran ein Kraftakt. Sechs Tonnen schwer und 14 Meter hoch ist der Biertank, der ins Innere der Salzburger Stieglbrauerei gehievt werden muss. "Das Fassungsvermögen der 16 bestehenden Drucktanks wurde knapp", sagt Braumeister und Geschäftsführer Christian Pöpperl. Vier neue Behältnisse wurden daher angeschafft. Am Mittwoch wurden die Tanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils 76.000 Litern in die Brauerei gehoben. Dafür musste das Dach extra geöffnet werden. Seit Montag wurde der Spezialkran eines oberösterreichischen Unternehmens auf dem Areal der Salzburger Privatbrauerei aufgebaut. 25 Personen waren mit dem Prozedere beschäftigt. Insgesamt verfügt das Familienunternehmen nun über 20 Drucktanks. "In denen darf das Bier nach der Produktion ein bis drei Tage lagern, bevor es in die Fässer und Flaschen abgefüllt wird." Rund eine Million Euro wurden dafür investiert. 20 verschiedene Biere werden pro Jahr in der Stieglbrauerei produziert.