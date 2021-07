Die Champagne ließ grüßen: Es sprudelte im Salzburger Ofenloch

Zur Champagnerverkostung in sein Geschäft geladen hatte Ma Maison-Geschäftsführer Ulrich Steinleitner. Geschmeckt hat das auch den neuen Restaurant-Riedenburg-Pächtern.

"Endlich können wir das machen, was wir schon seit Monaten machen wollten", erklärte Ma Maison-Geschäftsführer Ulrich Steinleitner seinen Gästen am Mittwochabend. Zusammen mit dem französischen Champagnerhaus Joseph Perrier hatte der Betreiber des Tischkulturgeschäftes im "Ofenloch" zur Champagner-Verkostung geladen. Joseph Perrier-Export Manager Matthieu Lunauer hatte nicht nur viel Wissenswertes aus der Geschichte des 1825 gegründeten und heute in sechster Generation geführten Familienunternehmens aus Châlons-en-Champagne im Gepäck, sondern auch jede Menge verschiedener Champagner - vom Alltagsklassiker Cuvée Royale Brut über im Trend ...