Die Demontage des Doppelsessellifts auf den Hahnbaum in St. Johann hat begonnen

Die Alpendorf Bergbahnen schaffen vollendete Tatsachen - nach einem jahrelangen Streit. Nach dem Abbau des Liftes wird investiert. Die Bergbahnen errichten einen neuen Schlepplift. Auch für die Tourengeher soll es eine Lösung geben.

Da werden gerade Nägel mit Köpfen gemacht: Am Sonntag war der letzte Betriebstag für die Doppelsesselbahn am Hahnbaum in St. Johann. Nur 15 Stunden später begannen Mitarbeiter der Bergbahnen damit, die Sessel vom Seil zu holen. Wolfgang Hettegger, Vorstandsdirektor von ...