Die fleißigen Helfer des Christkinds

Eine preisgekrönte Tortendesignerin macht mit den Bioeisspezialisten von Eiswerk gemeinsame Sache: Sie bieten Naschereien für jede Jahreszeit.

Ein Schneemann mit Zylinder und Karottennase, ein Weihnachtsmann, der kopfüber in einem Eisstanitzel steckt, und jede Menge Cake Pops und Pralinen in Geschmacksrichtungen von Eierlikör über Passionsfrucht bis Lebkuchen: Am Universitätsplatz in der Salzburger Altstadt geht dieser Tage kleinen und großen Naschkatzen das Herz auf.

Die 2016 mit dem Salzburger Handwerkspreis ausgezeichnete Tortenkünstlerin Andrea Streitwieser (Cake Couture) hat im Verkaufslokal der Bergheimer Bioeisspezialisten Eiswerk einen Pop-up-Store aufgeschlagen - also ein Geschäft auf Zeit. Derzeit ziert Weihnachtliches die Auslagen, ...