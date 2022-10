Die Handwerker des Jahres sind gekürt

Jung, risikobereit und ein begnadeter Tüftler. Der Salzburger Handwerkspreis geht heuer an den Pinzgauer Andreas Zimmer. Sein vierteiliges Splitboard ist Tourenski und Snowboard in einem.

Es ist ein traditionsreicher Preis, bei dem heuer ein mutiger und risikobereiter Jungunternehmer auf den Schild gehoben wird. Andreas Zimmer aus Mittersill ist der Sieger des heurigen Handwerkspreis in Salzburg. Er setzt seit Jahren eigene Ersparnisse ein, um in der Garage sein neues Produkt marktreif zu machen. Sein vierteiliges Splitboard ist quasi Snowboard und Tourenski in einem. Zweiteres bilden die beiden Außenteile, während man beim Aufstieg den Mittelteil zusammenklappt und im Rucksack verstaut.

Man spürt, wie Zimmer, ein ...