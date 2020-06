Die hobex AG aus Salzburg will der Gastronomie unnötige Wege beim Kassieren ersparen

Corona hat das Unternehmen hart getroffen. Jetzt will das Unternehmen wieder durchstarten - mit einem neuen Terminal, der in jede Hosentasche passt. Zudem hat die hobex jetzt neben der Gastronomie auch andere Branchen im Visier - von der Gesundheit bis zum Sport.

Bestellung bonieren, Rechnung erstellen und ausdrucken sowie bargeldlos zahlen per Karte oder Smartphone in einem Gerät: Die hobex AG mit Sitz in Salzburg will mit ihrem neuen Terminal VIA durchstarten. Franz Soriat von der hobex: "Die digitale Aufnahme von Speisen und Getränken ist inzwischen ebenso weit verbreiteter Standard wie das Erstellen und Ausdrucken der Rechnung auf Knopfdruck direkt am Tisch. Will ein Gast dann aber nicht in bar, sondern mit Karte bezahlen, müssen Kellnerinnen und Kellner fast immer zurück zur Station laufen und ein extra Zahlungsterminal holen. Unser neues Gerät schließt genau diese Lücke - alle Abläufe bis hin zum bargeldlosen Bezahlen samt Ausdruck des Kassenbelegs funktionieren auf dem handlichen Terminal, das in jede Hosentasche passt. Das spart neben Platz und Aufwand natürlich auch Kosten." Der Terminal wiege je nach Version 256 bis 430 Gramm. Und: Der aufladbare Akku reiche für einen ganzen Tag im Volleinsatz.

Prognosen für heuer sind "schwierig bis unmöglich"

"Der Tourismus war bisher unser größter Markt. Dementsprechend hart hat uns daher auch die Coronakrise in den vergangenen Wochen getroffen", sagt hobex-Vorstandsdirektorin Karin Köck. Bis zum Lockdown lag das Unternehmen auf Rekordkurs - mit einem Umsatzplus von mehr als 13 Prozent. Jetzt sieht die Welt ganz anders aus. Prognosen für heuer seien "schwierig bis unmöglich", heißt es. Speziell die weitere Entwicklung im Tourismus sei kurz- bis mittelfristig nicht abzusehen.

"Wir wollen uns in Zukunft noch breiter aufstellen"

hobex-Vorstand Karin Köck: "Wir wollen uns in Zukunft noch breiter aufstellen, und unser Service auch stärker in anderen Branchen vermarkten - von Gesundheit und Medizin über Gewerbe bis zu Sport und Freizeit." Die hobex beschäftigt 100 Mitarbeiter und betreut mehr als 23.000 Kunden mit mehr als 33.000 Terminals. Der abgewickelte Umsatz im jüngsten Wirtschaftsjahr lag bei 5,3 Milliarden Euro.

Quelle: SN