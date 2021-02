Die Icezeit in Bergheim startet durch und reduziert den Zucker im Eis

Eine neue Partnerschaft öffnet der Eisfirma aus Bergheim die Türen in Ostösterreich. Der Absatz soll sich damit verdoppeln. Für Wien gibt es weitere Pläne.

Im Jahr 2005 haben Hannes Schwenter und Thomas Beuchel die Icezeit GmbH gegründet. Seither wächst das Unternehmen Schritt für Schritt. Inzwischen werden 100 Tonnen Eis pro Jahr produziert. Das Stammpersonal sind zehn Frauen und Männer. Im Sommer - auf den noch immer 90 Prozent des Eiskonsums entfallen - beschäftigt das Unternehmen bis zu 100 Mitarbeiter. Auch im Ausland ist Icezeit aktiv: In China und Südafrika ist das Tiefgekühlte aus Bergheim über Franchise-Partner präsent. In China gibt es fünf Standorte, in ...