Die Influencerinnen aus dem Ziegenstall

Junge Salzburger Bäuerinnen geben in sozialen Medien Einblicke ins Leben am Hof. Und verfolgen dabei einen größeren Plan.

Sissy Strubreiter nennt es "Marmeladenglasmomente". Sie meint damit schöne Erlebnisse, die man in Erinnerung behalten möchte und in einem Marmeladenglas sammeln würde, wenn es denn ginge. Strubreiter und Sandra Klappacher sammeln diese Momente auf Instagram. Auf den Profilen der Salzburgerinnen findet man aber nicht Bilder von Sonnenuntergängen am Strand oder kunstvoll drapierte Gerichte am Teller, sondern Einblicke in Kuh- und Ziegenställe. Die Bäuerinnen dokumentieren in sozialen Medien ihr Leben auf dem Hof. Sie zeigen die Idylle auf der Alm genauso ...