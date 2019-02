Die japanischen Alpen locken die heimische Wintersportbranche

Die Axess AG will in Japan und China kräftig wachsen. Spezielle Wünsche werden erfüllt - bis zum "Sounddesign" für die Liftgates. Das reicht von lauter Musik bis zum Willkommensgruß.

China und Japan sind Wachstumsmärkte - auch was den Wintersport betrifft. Die Axess AG mit Sitz in Anif, die auf Ticketing und Zutrittsmanagement spezialisiert ist, möchte ein möglichst großes Stück vom Kuchen. Claudia Kopetzky von Axess: "Zahlreiche Betreiber in China und Japan wollen ihre Skiresorts aufrüsten. Da sind wir natürlich dabei. Wir rechnen binnen eines Jahres mit einem Wachstum von rund 30 Prozent."