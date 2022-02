Die jungen Erneuerer aus der Welt der E-Mobilität

Zwei Brüder wollen die Welt der E-Mobilität revolutionieren oder - und auch das wäre ein riesiger Gewinn - sie anwenderfreundlicher, transparenter und komfortabler machen.

Ehsan (33) und Jakob Zadmard (22) haben dafür nun einen dicken Fisch an Land gezogen. Die Salzburg AG beteiligt sich als strategischer Partner der Alveri GmbH mit zehn Prozent am jungen Start-Up. Die 2019 in Ried im Innkreis gegründete Firma hat ihren Hauptsitz während der Pandemie nach Salzburg verlegt. Hier seien die großen Automobilimporteure, hier sei der Weitblick im siebenten Stock des Hochhauses im Stadtwerk Lehen sensationell, erklärt Firmengründer und CEO Ehsan Zadmard.

Als Innovationstreiber haben sie Ideen, ...