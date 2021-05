Die Krise konnte sie nicht stoppen: Junge Salzburger tischen mit neuen Lokal-Ideen auf

Ein neues Café in der Salzburger Altstadt versprüht Strandflair und im Andräviertel kocht ein Jungunternehmer mit Erfahrung in der Topgastronomie auf.

Die Krise hat keinen der beiden davon abgehalten, ihren Traum vom eigenen Lokal umzusetzen: Patrick Mühlbacher (30) sperrt sein Restaurant im Gebäude des Hotel Mozart in der Franz-Josef-Straße am 12. Juni auf, Rea Palic (28) hat ihr Café Coolinarik in der Münzgasse am 5. Mai aufgemacht.

Die junge Salzburgerin verbindet darin ihre Leidenschaft fürs Reisen - am liebsten ans Meer - mit der für die Gastronomie. Das Café Coolinarik mit seinen Lampenschirmen aus Seegras, pastelligen Farben in Mint ...