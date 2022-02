Die Kuhn Baumaschinen GmbH in Eugendorf steigt bei Online-Mietplattform ein

Die Digando GmbH setzt österreichweit auf 42 Mietstationen für Baumaschinen. Bis Jahresende will das Unternehmen auch in Deutschland flächendeckend vertreten sein. Die Kuhn Baumaschinen GmbH hat sich jetzt mit drei Prozent beteiligt. "Wir sind vom Trend zur Digitalisierung am Bau überzeugt", heißt es.

Seit Mitte 2020 ist die Kuhn Baumaschinen GmbH in Eugendorf als Vermieter auf Digando, einer Online-Mietplattform für Baumaschinen, präsent. Jetzt beteiligt sich das Unternehmen mit drei Prozent an der Digando GmbH in Dornbirn. Auf Digando.com bietet Kuhn Baumaschinen Hydraulikbagger, Radlader, Muldenkipper, Sieb- und Brechanlagen, Topcon-Vermessungstools und Topcon-Maschinensteuerungen zur Miete an. Geschäftsführer Stefan Kuhn: "Wir sind vom Trend zur Digitalisierung am Bau überzeugt. Darum waren wir frühzeitig als Vermieter bei Digando an Bord und werden unser Engagement als Miteigentümer noch intensivieren."

Österreichweit stehen mehr als 10.000 Baumaschinen bereit

Die Mietplattform Digando bietet seit 2019 Baumaschinen rund um die Uhr online zur Miete an. Mittlerweile stehen österreichweit mehr als 10.000 Bagger, Anbaugeräte, Lader, Verdichter, Anhänger und Siebanlagen an 42 Mietstationen bereit. Im November 2021 erfolgte die Expansion nach Deutschland. Digando-Chef

Alexander Höss: "Wir sind mit neun Mietstationen in Nordrhein-Westfalen und durch Kuhn mit vier weiteren in Bayern und Baden-Württemberg vertreten." Bis Jahresende soll das Angebot auf das ganze Bundesgebiet ausgeweitet werden. Mit Österreich und Deutschland ist aber noch nicht das Ende der Expansion erreicht: "Mittelfristig wollen wir zur führenden Plattform für die digitale Baumaschinenmiete in Europa heranwachsen", erklärt Höss.



Die Verfügbarkeit wird in Echtzeit angezeigt

Der Mieter erhält auf Digando.com nicht nur technische Details, Zubehör und Konfigurationsmöglichkeiten angezeigt, sondern auch die Verfügbarkeit in Echtzeit. So kann eine Buchung online in kürzester Zeit durchgeführt werden, rund um die Uhr und ortsunabhängig. Bei Mietbeginn kann die Maschine an einer der Mietstationen abgeholt werden. Wahlweise wird sie auch geliefert.

Künftig könnten sich auch Mieter an Digando beteiligen

Mehrheitseigentümer ist die Huppenkothen GmbH in Lauterach mit 94 Prozent, die Digando initiiert hat. Die Felbermayr Transport- und Hebetechnik in Wels hält drei Prozent. Alexander Höss: "Wir sind angetreten, um gemeinsam mit den wichtigen Branchenplayern die Digitalisierung bei der Baumaschinenmiete voranzutreiben. Dass die Möglichkeit zur echten Partnerschaft so gut ankommt, freut uns sehr und so können wir mit dem Engagement neuer Miteigentümer unsere Idee erfolgreich voranbringen. Das nominelle Verhältnis ist dabei zweitrangig, es geht um das Commitment, gemeinsam das Projekt anzutreiben." Weitere Beteiligungen schließt Höss nicht aus: Er kann sich auch vorstellen, dass sich künftig Mieter an Digando beteiligen.