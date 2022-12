Die Leube-Gruppe zementiert ihr Reich mit Zukauf in Oberösterreich

Zement, Kalk, Beton und Betonteile - darauf baut die Leube Gruppe mit Stammsitz in St. Leonhard bei Salzburg. Jetzt setzt die Gruppe, die aktuell 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, ihren regionalen Wachstumskurs fort. Leube übernimmt 50 Prozent an der oberösterreichischen Nöhmer Gmbh und CoKG, die in Weißenbach am Attersee beheimatet ist, auf Transportbeton und Kies setzt und rund 40 Mitarbeiter beschäftigt. Die Wettbewerbsbehörde muss den Deal noch absegnen.

Für Leube-Chef Heimo Berger passt es jedenfalls: "Zwei Familienbetriebe, die ...