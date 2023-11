Die Martinigansl aus St. Martin kommen vom Großschartengut

Familie Holzer zieht in St. Martin jährlich rund 100 Weidegänse groß, die zu Martini auf den Tisch kommen. Die Nachfrage nach den Biogänsen ist groß.

Die Weidegänse leben von Mai bis Oktober am Großschartengut.

Seit fünf Jahren sind am Großschartengut bei Familie Holzer Gänse zu Hause. "Wir wollten zusätzlich zur klassischen Milchwirtschaft etwas Besonderes auf unserem Hof machen. Dann ist uns die Idee mit den Gänsen gekommen", erinnert sich Landwirt Michael Holzer jun. Zunächst habe man mit zehn Tieren begonnen, mittlerweile zieht man pro Jahr rund 100 Gänse groß. "Damit haben wir jetzt auch unsere Obergrenze erreicht.", sagt der Bauer.

Gänse sind nach sechs Wochen "wetterfest"

Gebrütet werden die Gänseküken für alle Mitgliedsbetriebe der Organisation "Österreichische Weidegans" im oberösterreichischen Neukirchen an der Vöckla. Mit einem speziell für den Kükentransport umgerüsteten Fahrzeug werden die Tiere dann an die einzelnen Betriebe ausgeliefert. "Im Mai kommen die Küken, die nur einen Tag alt sind, zu uns", sagt Bäuerin Nicole Holzer.

Die ersten Tage und Wochen der Aufzucht sind dabei eine besondere Herausforderung. "In dieser Phase sind die Gänse extrem temperaturempfindlich. Da muss es im Stall sehr warm sein", erklärt die Landwirtin. Damit ist es aber schnell vorbei: Schon nach drei Wochen wagen sich die jungen Gänse erstmals nach draußen. "Nach ungefähr sechs Wochen haben sie weiße Federn und sind wetterfest, dann sind sie täglich auf der Weide", schildert Michael Holzer. In der Nacht geht es wieder in den Stall, um vor hungrigen Füchsen sicher zu sein.

Je älter, desto lauter das Geschnatter

Der Sommer am Großschartengut gleicht für die Gänse einem Paradies. Die 100 Tiere können sich täglich auf eineinhalb Hektar austoben. "Sie sind sehr gesellig und je älter sie werden, desto lauter wird das Geschnatter", weiß der Bauer. Vor allem die zahlreichen Obstbäume rund um den Hof hätten es seinen Gänsen angetan. Im Sommer spenden sie kühlenden Schatten und im Herbst sind sie eine willkommene Nahrungsquelle: "Wenn ein Apfel runterfällt, herrscht unter den Gänsen heller Aufruhr und sie stürzen sich darauf."

Ähnlich hoch ist auch die Nachfrage nach den Gänsen selbst. Nach der Schlachtung vertreiben die Holzers ihre bis zu fünf Kilogramm schweren Bratgänse ab Hof. Die meisten kommen rund um St. Martin als Martinigansl auf den Tisch. "Die Nachfrage ist groß", berichtet Michael Holzer, "wir sind für nächstes Jahr mit den Vorbestellungen schon fast ausverkauft."

Einfache Zubereitung

Die Zubereitung eines "Gansls" sei nicht schwieriger als die eines gewöhnlichen Bratens, versichert Nicole Holzer. "Nur die Garzeit ist ein bisschen länger", ergänzt sie. Die Biohaltung auf der Weide mache sich jedenfalls bezahlt. "Wir haben vorher eigentlich kaum Gans gegessen, aber seit wir selbst produzieren, sind wir wirklich überzeugt von dem Fleisch", sind sich die Holzers einig. Sollte vom Braten etwas übrig bleiben, kann man das Fleisch beispielsweise für Burger weiterverarbeiten. Auch die Innereien lassen sich zu schmackhaften Gerichten verkochen. So hat man mit dem St. Martiner Martinigansl auch nach dem Martinsfest noch eine kulinarische Freude.