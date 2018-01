Die meisten neuen E-Autos rollen im Pongau und im Pinzgau

Insgesamt nahm 2017 die Zahl der neu zugelassenen E-Autos im Land Salzburg um 20 Prozent zu.

481 Pkw, die ausschließlich mit Strom fahren, wurden im Vorjahr im Land Salzburg neu zugelassen, das sind um 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im Vergleich zu 2015 hat sich diese Zahl sogar verdoppelt. Das teilte am Freitag der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mit.

Der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen liegt im Land Salzburg bei 1,6 Prozent. Die VCÖ-Analyse zeigt, dass vier Bezirke einen höheren E-Auto-Anteil haben als der Landesschnitt.

Salzburgs Spitzenreiter bei den E-Autos waren im Vorjahr der Pongau und der Pinzgau mit jeweils 2,5 Prozent. Im Österreich-Ranking schafften es die beiden unter die Top 15. Österreichs Spitzenreiter bei den E-Autos ist Wien Innere Stadt. Als erster Bezirk Österreichs betrug hier der Anteil der E-Pkw an den Neuzulassungen zehn Prozent. In der Innenstadt haben viele Unternehmen ihren Sitz.

"Betriebe und Unternehmen spielen eine zentrale Rolle beim Tempo der Energiewende im Autoverkehr. Denn fast zwei Drittel aller Neuwagen werden auf Firmen oder andere juristische Personen zugelassen", betont VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen. Bei neuzugelassenen Diesel-Pkw beträgt der Anteil der Firmen und anderer juristischer Personen 67 Prozent, bei E-Pkw ist der Anteil mit 70 Prozent nur unwesentlich höher.

Die Stadt Salzburg kam im Vorjahr auf einen E-Auto Anteil von 1,3 Prozent, nur im Bezirk Tamsweg war der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen mit 0,6 Prozent noch niedriger.

Der VCÖ weist darauf hin, dass E-Autos für Regionen sehr gut geeignet seien. Rund 60 Prozent der Autofahrten erfolgten auf Strecken unter zehn Kilometern, 94 Prozent der zurückgelegten Strecken seien sogar kürzer als 50 Kilometer.

Die fast 90.000 Zweitautos in Salzburg werden im Schnitt nur rund 7000 Kilometer pro Jahr gefahren.

Gerade in den Regionen sei die Anzahl der Zweitautos sehr hoch, betont Rasmussen. Zudem gebe es dort viele Einfamilienhäuser. "Damit kann das E-Auto in der Garage einfach geladen werden." Mit Photovoltaikanlage könne zudem die benötigte Energie selbst erzeugt werden.

Rasmussen: "Da E-Autos in der Anschaffung zwar teurer, aber im Betrieb sehr günstig sind, sind sie für Carsharing in den Regionen gut geeignet. Das zeigten zahlreiche regionale Initiativen. Im steirischen Vulkanland arbeiten 23 Gemeinden und 16 Betriebe zusammen. Rund 60 E-Fahrzeuge umfasst der Pool des regionalen Carsharing-Projekts. Auch im Mühlviertel haben sich mehrere Regionen zusammengeschlossen und bieten Carsharing mit 17 E-Autos an.







(SN)