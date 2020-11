Die Melange soll ins Kaffeehaus zurückkehren

Segafredo Österreich hat seine Marke Fabia aus dem Dornröschenschlaf geholt. Sie soll der Wiener Kaffeehauskultur neuen Auftrieb geben.

Die 100 Tonnen Fabia-Kaffee, die jährlich bei Segafredo in Hallwang aus der Rösterei kommen, sind nur 2,5 Prozent der Produktionsmenge an dem Standort. Aber: Geschäftsführer Wolfgang Reichl hat damit Großes vor. In den kommenden drei Jahren soll die Absatz- und damit auch die Produktionsmenge dieser exklusiv für Gastronomie und Hotellerie produzierten Marke verdoppelt werden.

1956 von einem oberösterreichischen Unternehmen gegründet, wurde Fabia-Kaffee in der dazugehörenden Rösterei in Hallwang produziert. Vor 35 Jahren übernahm Segafredo diese Rösterei samt der ...