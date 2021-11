Die Metaller in Salzburg treten in die ersten Warnstreiks

Im Streit um den Kollektivvertrag erhöhen die Metaller den Druck: Sie wollen Warnstreiks im ganzen Land durchführen.

Das Rolltor öffnete sich knapp nach 13 Uhr. 35 Mitarbeiter der Firma Collini in Bürmoos traten in Warnstreik. Bekleidet mit roten Sicherheitsjacken und vereinzelt mit einem Schild: "Hier wird gestreikt."

4,5 Prozent mehr sollen am Ende der Verhandlungen am Konto sein. Elf Stunden davor - nach 14 Stunden Verhandlungen - verlies Marvin Kropp den Verhandlungstisch in Wien - und somit die vierte Verhandlungsrunde. "Wir sind aufgestanden, da das aktuelle Angebot einer Verhöhnung gleicht", sagt der Gewerkschafter von PRO-GE ...