Wer heute noch eine Landwirtschaft betreibt, tut es aus Idealismus. Den Stadtbauern steht ein Generationenwechsel ins Haus.

Knapp 100 bäuerliche Betriebe finden sich noch auf Stadtgebiet - Tendenz weiter sinkend, wenngleich auch nicht gravierend. "Wer heute eine Landwirtschaft betreibt, braucht einen großen Bedarf an Idealismus", fasst es Peter Radauer, Schulhofbauer in Morzg, zusammen. Ohne Nebenbeschäftigung gehe in ...