Die Oberndorfer Druckerei muss schließen

Masseverwalter Harald Kronberger hat lange verhandelt - mit drei Interessenten für die insolvente Druckerei. Seit Dienstag steht fest: Das Unternehmen mit 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss schließen. Auch der letzte Interessent hat abgesagt.

Am 25. April ist die Oberndorfer Druckerei mit Sitz in Göming in den Konkurs geschlittert. Jetzt wird das Unternehmen mit 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschlossen und liquidiert. Masseverwalter Harald Kronberger, Rechtsanwalt in Salzburg: "Es gibt keine Lösung für einen Fortbetrieb. ...