Die ÖBB bauen ein neues Kraftwerk im Pinzgau

Mit dem Bau des Pumpspeicherkraftwerks Tauernmoos bei Uttendorf wollen die Österreichischen Bundesbahnen die Eigenproduktion von Strom ausbauen. Das Investitionsvolumen beträgt rund 300 Millionen Euro.

Nach einer mehr als zehn Jahre dauernden Planungs- und Genehmigungsphase ist es nun soweit: Die ÖBB erteilen grünes Licht für den Neubau des Pumpspeicherkraftwerks Tauernmoos in der Kraftwerksgruppe Stubachtal. "Im Gegensatz zu herkömmlichen Speicherkraftwerken erlauben es Pumpspeicherkraftwerke, neben der Produktion von umweltfreundlichem Strom aus Wasserkraft, auch große Mengen an Energie kostengünstig zu speichern und somit Leistungsspitzen im Bahnstromnetz optimiert abzudecken", erklärte das Unternehmen am Montag.

So könne bei geringer Nachfrage überschüssiger Strom genutzt werden, um Wasser in das höher gelegene Speicherbecken zu pumpen und anschließend, bei erhöhter Nachfrage, wieder Bahnstrom zu erzeugen.



220 Meter Höhenunterschied zwischen den Stauseen werden genutzt

Bereits in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden die beiden Speicherseen Tauernmoos und Weißsee im hinteren Stubachtal (Gemeinde Uttendorf) in den Hohen Tauern errichtet. Der Tauernmoossee wird seither mit dem Kraftwerk Enzingerboden zur Stromgewinnung (Leistung 80 MW) genutzt. Der um 220 Meter höher gelegene Weißsee dient bis heute nur als Vorspeicher und wird damit energetisch nicht genutzt. Durch das neue Pumpspeicherkraftwerk mit zwei 85-MW-Turbinen kann nun auch dieser Höhenunterschied zwischen den beiden Speicherseen zur Stromgewinnung für den Betrieb von Zügen verwendet werden.



Die Kaverne ist so groß wie ein zwölfstöckiges Wohnhaus

Die unterirdische Kaverne des geplanten Kraftwerks Tauernmoos wird in eine Maschinenkaverne und eine Trafokaverne unterteilt. Die Höhe der Kaverne entspricht der eines zwölfstöckigen Wohnhauses. Die verschiedenen Ebenen sind durch einen Lift und ein Stiegenhaus erschlossen. Ein Hallenkran ermöglicht das Umsetzen von schweren Teilen der Anlage während des Baus und des Betriebs. Auch ein Leitstand, Werkstätten und ein Aufenthaltsraum sind in der Kaverne untergebracht.

Der geplante Unterwasserstollen zwischen dem Kavernenkraftwerk Tauernmoos und dem Tauernmoossee ist rund 350 Meter lang. Er überwindet einen Höhenunterschied von 57 Meter, das Auslaufbauwerk befindet sich über der Turbinenebene. Der Unterwasserstollen ist permanent mit dem Wasserdruck des Tauernmoossees beaufschlagt. Dadurch sei sichergestellt, dass auch während der Betriebsart "Pumpen" kein unzulässiger Unterdruck die Funktion der Anlage beeinträchtigt.

Ein Tunnel wird die Anlagen und das Straßennetz verbinden

Der geplante Erschließungstunnel Stubachtal soll in Zukunft wettersicher und leistungsfähig die bestehenden Anlagen sowie das neue Kraftwerk mit dem öffentlichen Straßennetz am Enzingerboden verbinden. Auch die Energieableitung des neuen Kavernenkraftwerks werde über den Zufahrtstunnel erfolgen. Der Querschnitt des Tunnels ermögliche die Anlieferung von Baustoffen, Bauteilen und Ersatzteilen per Lkw und Sondertransporten.

Die Leistung wird 170 Megawatt betragen, die Produktion 16 Gigawattstunden pro Jahr aus natürlichem Zufluss. Der Baubeginn ist für Mitte 2021 geplant, die Inbetriebnahme voraussichtlich für Ende 2025.

