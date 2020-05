Was zwei Salzburger Vorreiter für Lerntechnologie anbieten - und wie sie mehr werden könnten.

Lernen an der Haltestelle, in der Hängematte oder beim Joggen. Das ist die Vision von Audvice: "Durch unsere App kann man sechsminütige Audiodateien aufnehmen und in Playlisten organisieren", sagt Gründerin Sophie Bolzer. Derzeit laufen zwei Pilotprojekte mit internationalen Firmen. Durch ...