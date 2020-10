Die Post rüstet groß auf: Der Flachgau ist Vorreiter

Das Paketgeschäft boomt. Rechtzeitig vor Weihnachten ging das neue Verteilzentrum in Thalgau in Betrieb. Weitere Standorte werden gesucht.

Bis zu 7000 Pakete pro Stunde kann die neue Postbasis in Thalgau vollautomatisch sortieren. Seit zwei Wochen ist sie nun in Vollbetrieb, am Mittwochnachmittag war die offizielle Eröffnung. Das neue Zentrum ist die modernste der 270 Zustellbasen in Österreich. Es besorgt nämlich die Feinverteilung nach Zustellbezirken selbst.

Die Neuerung erspare Arbeitsschritte. Damit werde das Logistikzentrum in Wals-Siezenheim entlastet. Dort würden Kapazitäten frei, so das Kalkül der Post AG. Die Paketmengen steigen stetig und Weihnachten wird für Spitzenauslastungen sorgen. ...