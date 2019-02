Die Post will das Geschäft mit Bitcoins in Salzburg ankurbeln

Das Unternehmen testet Transaktionsautomaten an Standorten in Salzburg, Linz und Bregenz. Die AK warnt vor Kryptowährungen - unter anderem wegen intransparenter Spesen.

Der Höhenflug sogenannter Kryptowährungen ist längst vorbei. Im Dezember 2017 war ein Bitcoin noch bis zu 16.500 Euro wert. Am Dienstag waren es 3160 Euro. Trotz des Preisverfalls will die Post im Geschäft mit den digitalen Währungen weiter Fuß fassen. Bisher gab es in mehr als 400 Filialen und bei rund 1300 Post-Partnern die Möglichkeit, "Bitpanda"-Gutscheine zu kaufen und diese gegen Bitcoin, Ethereum, Dash oder Litecoin einzulösen.