Die Potenziale und Herausforderungen für den Pongauer Arbeitsmarkt

AMS-Leiter Thomas Burgstaller spricht über die Chancen, um dem Arbeitermangel Herr zu werden. Mit rund 2,8 Prozent Arbeitslosigkeit im Bezirk herrscht "quasi Vollbeschäftigung". Dennoch suchen alle Branchen Händeringend helfende Hände.

Ein Blick auf den Pongauer Arbeitsmarkt zeigt zur Halbzeit des Jahres eine Arbeitslosigkeit von rund 2,8 Prozent. "Quasi Vollbeschäftigung", sagt Thomas Burgstaller, Leiter des AMS Bischofshofen. "Diese Quote wird kaum noch weiter nach unten zu drücken sein. Dennoch gibt es zahlreiche offene Stellen. Um diese zu besetzen, müssen wir über die Grenzen der Region hinaus blicken. In einem Österreichweitem einzigartigem Pilotprojekt versuchen wir Arbeitssuchende aus den Ballungsräumen im Osten, wo teilweise ein Überschuss herrscht, für den Arbeitsmarkt im Pongau gewinnen zu können. Dieses Projekt startet im Herbst. Wir schaffen dabei eine Anlaufstelle, um den Pongau als Aufnahmebezirk zu etablieren."

Generell gäbe es am Arbeitsmarkt noch einige Potenziale, die sich aber als schwer zu erschließen abzeichnen. "Geflüchtete und vertriebene Menschen könnten durch einen schnelleren und reibungsloseren Eingliederungsablauf sowie durch Ausbildungen eine große Hilfe am Arbeitsmarkt darstellen. Auch Frauen sind nach wie vor eine Gruppe mit immensen Potenzial. Hier stehen wir aber immer wieder vor dem Problem der Kinder-Betreuung. Einige Branchen - wie beispielsweise der Handel - sind mit ihren Öffnungszeiten schwer zugänglich für Frauen mit Kind. Betriebskindergärten wären eine vielversprechende Lösung, die wir seit einige Zeit forcieren, aber von den Betrieben kaum wahrgenommen werden", erklärt Burgstaller weiter, der in der von der schwarz-blauen Koalition geplanten finanziellen Unterstützung für Familien - auch 'Herd-Prämie' genannt - einen Schritt in die falsche Richtung ortet: "Damit bleiben Frauen mit Kind ein unerschöpftes Potenzial für den Arbeitsmarkt."

Sieben Prozent der AHS-Absolventen starten sofort ins Berufsleben

Derzeit gibt es im Pongau 126 Menschen, die als Langzeitbeschäftigungslos gelistet sind - 56 davon sind seit mehr als einem Jahr Arbeitslos. "Wir reduzieren diese Zahlen sukzessive. Diese Personen sind aufgrund von gesundheitlichen Problem oder auch dem Alter aber oft schwer zu vermitteln. Dass jemand einfach nicht arbeiten will, sehen wir nur vereinzelt", fügt der AMS-Bezirksstellenleiter an.

Und auch in Sachen Lehre setzt das AMS weiter nach. "Lediglich sieben Prozent der AHS-Absolventen gehen direkt nach der Matura in einen Beruf - der Rest geht Studieren. Ab Herbst wollen wir mit Berufsinformations-Veranstaltungen in die Maturaklassen gehen und Schülern ihre Möglichkeiten am Arbeitsmarkt aufzeigen. Dabei wollen wir keine Konkurrenz zum Studium schaffen, sondern einfach die Optionen der 17- bzw. 18-Jährigen hervorheben.