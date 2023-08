Nur mehr eine Woche bleibt der neuen Betreiberfirma des Skigebiets, um den Kauf abzuschließen.

Die still stehende Skischaukel zwischen Gaißau und Hintersee soll wieder in Betrieb genommen werden.

Am 30. August ist quasi Deadline. Bis dahin muss die Übernahme der in die Pleite geschlitterten Skilifte in Gaißau-Hintersee durch ein Konsortium vertraglich fixiert sein.

Sowohl das Konkursgericht als auch der Masseverwalter weisen einen möglichen Eindruck, der in ...