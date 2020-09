Die Rettung von Gaißau wurde vertagt

Ein Termin bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer brachte eine Annäherung, aber noch keinen Durchbruch.

Ist das Skigebiet Gaißau-Hintersee gerettet oder bleibt es für immer geschlossen? Diese Frage hätte am Dienstag beantwortet werden sollen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hatte zu einem Gesprächstermin in sein Büro eingeladen. Wie berichtet, geht es um die Pachtverträge für den Liftbetrieb. Die neuen Eigentümer des Skigebiets, Bernhard Eibl und Berthold Lindner, hatten am 11. September das Aus verkündet, da die Unterschrift eines Grundbesitzers fehle. Ohne gültige Pachtverträge sei keine Konzession möglich, die Lifte würden daher abgebaut und verkauft. Der Aufschrei ...