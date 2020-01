Die Salzburger Festspiele feiern 100 Jahre - mit Sonderbriefmarke und Silbermünze

Die Festspiele laden am 21. Jänner zur Präsentation in das Große Festspielhaus. Im Eingangsfoyer wird dabei ein Sonderpostamt eingerichtet. Eine Ausstellung blickt bis in das Jahr 1939 zurück. Die spezielle Silbermünze mit Friedenstaube könnte schon am Ausgabetag ausverkauft sein.

Das Jubiläumsjahr "100 Jahre Salzburger Festspiele" nimmt Schwung auf: Am 21. Jänner stellt Präsidentin Helga Rabl-Stadler gemeinsam mit der Führung der Münze Österreich und der Post AG eine Sondermünze aus Silber und eine Sonderbriefmarke vor. Von 13 bis 17 Uhr ...