Die Salzburger Unternehmen verlassen den Krisenmodus

Die Salzburger Wirtschaft ist noch ein Stück entfernt von der guten Stimmung der Hochkonjunkturjahre 2018/2019. Doch die Betriebe holen bei Geschäftslage und Auftragseingänge wieder verlorenes Terrain auf. Als Hürden könnten sich die stark steigenden Materialpreise und der Facharbeitermangel erweisen.

Geschäftslage, Auftragseingänge und Auslastung drehen wieder in Positive. WKS-Ökonom Klemens Kurtz: "Der Optimismus setzt sich langsam aber sicher wieder durch." Hintergrund ist eine Befragung von rund 900 Salzburger Unternehmerinnen und Unternehmern zwischen 17. und 30. Mai.

Im Dezember 2020 sprachen 46 Prozent von einer schlechten Geschäftslage. Jetzt sind es 39 Prozent. Für 27 Prozent ist die Geschäftslage gut - im Dezember waren es 22 Prozent gewesen.

"Wir brauchen mehr Dynamik am Arbeitsmarkt"

Wie sieht es in sechs Monaten aus? 38,5 Prozent (Dezember 2020: 37,0 Prozent) gehen davon aus, dass sich die Lage eher verbessern wird. Dass es schlechter wird, glauben 18,5 Prozent (25,9). 26 Prozent (15,0) der Betriebe geben an, dass sie derzeit "eher zu wenig Personal haben". Knapp 12 Prozent (21,0) melden, eher zu viel Personal zu haben. WKS-Präsident Peter Buchmüller fordert erneut eine Reform der Arbeitsmarktpolitik: "Ein Viertel der Betriebe sucht Personal. Wir brauchen mehr Dynamik am Arbeitsmarkt!"



Knapp 64 Prozent rechnen mit steigenden Materialpreisen

In manchen Bereichen gibt es Überhitzungstendenzen. Das zeigt sich unter anderem an den erwarteten Preissteigerungen bei Vormaterialien: 63,6 Prozent der Unternehmer rechnen mit eher steigenden Preisen, 35 Prozent mit gleich bleibenden und lediglich 1,4 Prozent mit sinkenden.

Die Politik darf den wackeligen Aufschwung nicht gefährden

Die Preisrallye könnte sich durchaus noch Bremseffekte für den Aufschwung ergeben, heißt es bei der Wirtschaftskammer. WKS-Präsident Buchmüller: "Umso wichtiger ist es daher, dass die Betriebe jetzt ausreichend Zeit und Freiraum bekommen, um wieder Geld zu verdienen. Die Politik muss daher alles unterlassen, den noch wackeligen Aufschwung zu gefährden." Buchmüller spricht aktuelle Steuerdiskussionen wie etwa die Einführung von CO2-Steuern an. Zudem müssten mit fortschreitender Impfungsrate weitere Restriktionen zurückgenommen werden. "Die Betriebe brauchen wieder berechenbare, normale Verhältnisse."