Die SalzburgMilch zahlt den Milchbauern wieder mehr

Im Frühjahr hat die drittgrößte heimische Molkerei die Bauernmilchpreise für zwei Sorten gesenkt. Jetzt wird der Preis wieder angehoben. Die Begründung: Die Landwirte seien mit massiven Kostensteigerungen konfrontiert.

Im Frühjahr hat die SalzburgMilch die Bauernmilchpreise bei gentechnikfreier Milch und bei Heumilch gesenkt. Hintergrund waren Corona sowie das Wegbrechen der Absätze in Hotellerie und Gastronomie. Ab 1. Juni zahlt die SalzburgMilch - die drittgrößte Molkerei in Österreich mit rund 2500 Milchlieferanten - wieder mehr für die zwei Milchsorten: Der Preis für gentechnikfreie Milch steigt um 1,3 Cent auf 41,015 Cent brutto pro Kilogramm, jener für Heumilch um 1,0 Cent auf 47,215 Cent. Die Mehrkosten für die Molkerei betragen rund 150.000 Euro pro Monat. Die Preise für Bio- und Bioheumilch bleiben konstant. Sie waren auch im Frühjahr nicht angetastet worden. Für die höchste Qualitätsstufe gibt es 61 Cent brutto pro Kilogramm.

"Wir gehen mit der Erhöhung in Vorleistung"

"Wir gehen mit der Erhöhung der Bauernmilchpreise in Vorleistung, um den stark steigenden Kosten in der Landwirtschaft entgegenzuwirken - von Futtermitteln über Energie bis zum Verpackungsmaterial", heißt es. Geschäftsführer Andreas Gasteiger richtet einen Appell an den Handel: "Die stark steigenden Kosten können nicht weiter von den Landwirten und von uns allein geschultert werden. Deshalb ist es unumgänglich, dass eine Preiserhöhung für unsere Produkte im Handel umgesetzt wird."