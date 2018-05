Die "Schmitten" in Zell am See erreicht Gesamtumsatz von 34,5 Millionen Euro

Am Freitag, 25. Mai heilt die Schmittenhöhebahn AG zur 90. ordentlichen Hauptversammlung in das Ferry Porsche Congress Center. Vorstand Erich Egger und die Prokuristen Ferdinand Eder und Hannes Mayer präsentierten das Geschäftsjahr 2016/17.

Trotz schwierigen Rahmenbedingungen, zeigt man sich unterm Strich zufrieden. Im Berichtsjahr konnte die Schmittenhöhebahn 986.000 Besucher am Berg begrüßen; dies bedeutet ein Minus von 2,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Zum zweiten Mal wurde die Hauptversammlung als Green Event organisiert.

Gute Bilanz trotz schwieriger Rahmenbedingungen Die Rahmenbedingungen, wie ungünstig gelegene Weihnachten, späte Ostern und die extreme Witterung waren schwierig, sodass man mit 820.000 Gäste-Ersteintritten (-1,5% im Vergleich zum

Vorjahr) unterm Strich mit der Wintersaison absolut zufrieden ist. Ähnlich präsentierte sich der Sommer. Einerseits schlug sich der Wegfall der Areitbahn durch die Umbauarbeiten in den Zahlen nieder, andererseits präsentierte sich der normalerweise stabile Herbst als einer der kältesten und nässesten aller Zeiten. So beendete man den Sommerbetrieb mit 165.000 Ersteintritten und einem Minus von

6,5%. Mit den vier Schiffen am Zeller See beförderte man im Berichtsjahr 143.000 Personen, was für die Schifffahrtsstatistik ein Minus von 1,1 % im Vergleich zum Rekordsommer im Vorjahr bedeutet. Insgesamt erwirtschaftete die Schmitten einen Gesamtumsatz von 34,5 Mill. Euro beförderte 986.000 Personen mit den Seilbahn- und Liftanlagen und 143.000 Gäste mit den Schiffen am Zeller See. Das Pinzgauer Unternehmen erzielte so einen Jahresgewinn von 1,009 Mill. Euro (Vorjahr 958 Mill.) Den Aktionären wird eine Dividende von 2 Euro je Stückaktie ausgeschüttet



2017/18: Ein Bilderbuchwinter

Traumhafte Pisten vom ersten bis zum letzten Betriebstag erfreuten die Gäste im vergangenen Winter. Dank großer Naturschneemengen und idealer Kälte für die technische Beschneiung, konnte bereits am 17. November der Skibetrieb aufgenommen werden. Zu den guten Schneeverhältnissen gesellten sich

ideale Rahmenbedingungen: eine gute Feiertags- und Ferienlage, frühe Ostern und der neu errichtete areitXpress, der seit dieser Wintersaison den schnellen und komfortablen Einstieg ins Skigebiet noch attraktiver gestaltete. All diese Faktoren haben zu einem überragenden Gesamtergebnis beigetragen, das die Geschäftsführung des Zeller Leitbetriebes sehr zufrieden stimmt.

Aktueller Sommer: Seilbahn und Schifffahrt bereits im Sommerbetrieb

Während die Schifffahrt bereits seit Ende April zur Panorama-Rundfahrt ablegt, ist die Schmittenhöhebahn am 10. Mai in den Sommerbetrieb gestartet. Seit 19. Mai sind die Sonnenalm- und Sonnkogelbahn sowie der areitXpress in Betrieb. Neben abwechslungsreichen Wander- und Erlebnisangeboten, eröffnete bei der areitXpress Bergstation die interaktive Ausstellung "Areit 1400" ihre Tore. Hier können geschichtsträchtige Oldtimer-Autos und alte Motorroller bewundert werden,

während im Gamecorner eine digitale Carrera-Autorennbahn und die PlayStation Virtual Reality warten.

Blick in die Zukunft: Investitionen in Komfort und Qualität gehen weiter

Die Bauarbeiten für die neue Skibrücke bei der Sonnenalm sind bereits in vollem Gange. Eine Bereicherung für die sonnenverwöhnte Südabfahrt, denn ab kommender Wintersaison gelangt man auf Skiern bequem bis zur Sonnenalm Talstation. Auf Qualität setzt man auch in der Schmitten Gastronomie. Das Panorama Restaurant wird im Indoor-Bereich um zwei gemütliche Stuben und eine Loungebar mit Bedienung erweitert. Die XXL Sonnenterrasse lädt auf 30 Lounge Sitzplätzen,

Liegestühlen und 120 bedienten Sitzplätzen zum Entspannen ein. Außerdem plant die Geschäftsleitung den Spatenstich für die Sektion I des zellamseeXpress noch

diesen Herbst. Damit rückt die Anbindung ans Glemmtal wieder einen Schritt näher. Und um die Tannwaldabfahrt Richtung Viehhofen noch schlagkräftiger beschneien zu können, wird dort in einen Wasserspeicher und effizientere Scheeanlagen investiert.

Schmittenhöhebahn AG auf einen Blick

Die Schmittenhöhebahn AG ist mit bis zu 330 Mitarbeitern in der Wintersaison einer der Leitbetriebe und wichtigsten Arbeitgeber in der Region Zell am See-Kaprun. 27 Lift- und Seilbahnanlagen auf der Schmittenhöhe, sowie die Schifffahrt am Zeller See zählen im Winter und Sommer zu den touristischen Hauptattraktionen in Zell am See-Kaprun.

(SN)