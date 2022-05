Die schöne neue Arbeitswelt: Ein Marketinggag?

Die Arbeitswelt von morgen soll vor allem schön sein. Dass das allein zu wenig ist, um Mitarbeiter auch zu behalten, betonen zwei Pädagogen.

Immer mehr Unternehmen und Behörden treten in die neue Arbeitswelt. Höhenverstellbare Schreibtische, moderne Möbel, Besprechungsboxen, Telefonzellen, all das soll Teil des neuen Arbeitsplatzes sein. Ist das nur ein Trend oder ein zukunftsweisendes Konzept? Die Hamburger Anna und Nils Schnell haben Unternehmen im Rahmen der Modern Work Tour quer über den Globus besucht, um diese Frage zu beantworten. Im Rahmen eines Barcamps gastierten die Pädagogen im bluebird space in Salzburg.

Viele Unternehmen bauen um: Neue Schreibtische, Besprechungsboxen, kreative Ecken, ...