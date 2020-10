Die Schweden wollen raus aufs Land

Erst machte er eine Elektromechaniker-Lehre. Heute ist der Lungauer Wolfgang Kietreiber- Makari Chef der 300 Ikea-Mitarbeiter in Salzburg.

Schweden kennt Wolfgang Kietreiber-Makari gut. Für berufliche Termine hat es Salzburgs Ikea-Chef schon öfter in den Norden verschlagen. Nur sah er da vor allem Konferenzräume . Deshalb fuhr er im September mit Familie und Wohnmobil zwei Wochen lang quer durch Schweden. "Das war einer unserer schönsten Urlaube", schwärmt er. Von einer Laissez-faire-Strategie der Schweden im Hinblick auf Corona kann er nicht berichten. Auch nicht im Unternehmen: Die Regeln der schwedischen Konzernleitung sind klar. Kunden, die den Mundschutz verweigern, werden deshalb auch in Salzburg nach draußen begleitet.

Seit Sommer ist der Lungauer offiziell Geschäftsführer der 300 Salzburger Ikea-Mitarbeiter. Interimistisch hatte er den Posten bereits im Vorjahr übernommen. Sein Werdegang war nicht vorgezeichnet: Geboren in Unternberg machte Kietreiber-Makari erst eine Elektromechaniker-Lehre. Im zweiten Bildungsweg absolvierte er ein Wirtschaftsstudium. Nach Stationen bei Sony DADC und Atomic landete er 2007 bei Ikea. "Der Kampf im Möbelbusiness ist hart", sagt der 45-Jährige. Den Marktanteil von Ikea gibt er in Salzburg mit 13 Prozent an. Sein langfristiges Ziel ist die Marktführerschaft. An der Rabattschlacht in der Branche werde man aber weiterhin nicht teilnehmen. "Wir finden, dass das nicht ehrlich ist", sagt er.

Ikea profitiert - wie die gesamte Branche - von der pandemiebedingt höheren Nachfrage. Menschen verbringen mehr Zeit zu Hause - und wollen es dort dementsprechend schön haben. Die Umsatzeinbußen aus dem Lockdown konnten bei Ikea Salzburg aufgeholt werden. Auch jetzt ist das Niveau noch höher als vor der Krise. Zehn Prozent des Geschäfts erfolgen mittlerweile online. Dieser Anteil ist während der Pandemie gestiegen und soll weiter ausgebaut werden. Denn Ikea will raus aufs Land. Seit dem Sommer können Kunden in St. Johann, Saalfelden und Ranshofen bei Braunau online bestellte Waren auf dem Billa-Parkplatz abholen. Dort steht dann ein blau-gelber Lkw, der die Möbel geladen hat. "Click and Collect" heißt das System. "Unser Standort probiert das für Österreich aus. Alle Signale deuten darauf hin, dass das Konzept erfolgreich ist", sagt der Lungauer. Ein weiterer Ausbau der Abholstationen ist möglich. Eigene Planungsstudios - ein solches eröffnet Ikea demnächst etwa in Vorarlberg - sind für Salzburg aber derzeit nicht vorgesehen.

Seinen Wohnsitz hat der Lungauer nun in Hallein - und sein Einfamilienhäuschen fast nur mit Ikea-Möbeln eingerichtet. "Es ist ja auch praktisch: Ich kenne das gesamte Sortiment." Als Ausgleich spielt er E-Bass - und hat mit seinen beiden Söhnen eine eigene Rockband gegründet. Auftritte gab es bislang aber nur im privaten Rahmen.

SN/ikea Wolfgang Kietreiber-Makari.

Eine halbe Million Fleischbällchen

42.000 Pax-Schränke verlassen den Salzburger Ikea-Standort jedes Jahr. Aufgestellt werden sie aber nicht nur in Salzburg: Ein Fünftel der 1,7 Millionen Kunden kommt aus Deutschland. Das Einrichtungshaus umfasst 15.000 Quadratmeter Verkaufsfläche.



500.000 Köttbullar-Fleischbällchen verspeisen die Salzburger Kunden pro Jahr im hauseigenen Restaurant. Seit August gibt es auch eine fleischlose Alternative.