Die Stimmung in der Salzburger Industrie bricht ein

Der Optimismus der vergangenen Quartale ist verflogen. Kein Unternehmen blickt mehr optimistisch in die Zukunft. Die Salzburger Industriellenvereinigung warnt: "Das düstere Bild lässt eine Industrieabwanderung befürchten."

Die Salzburger Industrie blickt schwierigen Zeiten entgegen. Die Konjunkturkurve befindet sich parallel zum österreichischen Trend auf steiler Talfahrt. Das ist der Tenor der aktuellen Konjunkturumfrage der Salzburger Industriellenvereinigung (IV) zum dritten Quartal. Insgesamt hat sich an der guten Geschäftslage kaum etwas geändert, jedoch blickt kein Unternehmen mehr optimistisch in die Zukunft.



Der Winter könnte böse Überraschungen bereithalten

Peter Unterkofler, Präsident der IV Salzburg: "Im ersten Halbjahr wuchs die Wirtschaft noch solide. Der bevorstehende Winter könnte aber böse Überraschungen für uns alle bereithalten. Das düstere Bild dieser Entwicklung, gepaart mit dem Nachteil bei den Energiepreisen gegenüber den USA, lässt eine Industrieabwanderung befürchten."

Das Barometer des Geschäftsklimas stürzt ab

Die derzeitige Ertragssituation wird im dritten Quartal nur noch von einem Fünftel der Unternehmen als gut bewertet. Mit dem Wert 0,2 kühlt das Barometer des Geschäftsklimas im Vergleich zu den Vorquartalen rapide ab. Zum Vergleich: Im ersten Quartal lag der Wert noch bei 41,5, im zweiten bei 14,6. Das Klima wird durch den Mittelwert zwischen der aktuellen Geschäftslage sowie jener in sechs Monaten errechnet. An der Konjunkturumfrage haben sich 33 Betriebe mit 15.680 Beschäftigten beteiligt. Die Auswertung ist nach Beschäftigten gewichtet.

Alle drei bis fünf Jahre eine Großkrise?

"Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in eine Rezession rutschen, ist sehr hoch. Diese wirtschaftlichen Turbulenzen erfordern für Unternehmen ein ständiges Arbeiten an den Krisenmanagementkapazitäten", sagt Unterkofler. "Wir leben in Zeiten multipler Krisen und müssen inzwischen damit rechnen, alle drei bis fünf Jahre eine Großkrise zu bewältigen."