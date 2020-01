Die süße Erinnerung an den Wiener Opernball kommt aus Lofer

Die Confiserie Berger liefert die Damenspenden für den "Ball der Bälle" am 20. Februar in der Staatsoper in Wien. Feinste Vollmilchschokolade mit einer Feigen-Ganache gefüllt soll ein Genusserlebnis der besonderen Art garantieren.

SN/berger Opernball-Organisatorin Maria Großbauer sowie Christine und Hubert Berger mit der süßen Damenspende für das große Ballereignis.