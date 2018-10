Die touristischen Grenzen sind erreicht

Durch die touristische "Disneyfizierung" verlieren die historischen Zentren internationaler Welterbe-Städte ihre Funktion als urbaner Lebensraum. Wie können soziale, kulturelle, ökologische und ökonomische Dimension ineinandergehen?

Alle wollen die attraktivsten Orte dieser Welt sehen, und wenn es alle gleichzeitig machen, büßen die Einheimischen an Lebensqualität ein, wird die Umwelt geschädigt und haben auch die Touristen kein Vergnügen, denn die erlebte Wirklichkeit kann mit den schönen Bildern im Kopf nicht mithalten. Ganz besonders trifft dies auf die Perlen des Tourismus zu, jene einzigartigen Städte von universeller Bedeutung, die von der UNESCO als Welterbe ausgezeichnet wurden. Hauptattraktion sind deren historische Altstädte, und je kleiner die neue Stadt um das Zentrum herum, desto größer das Problem. Dies trifft auf Venedig oder Florenz zu, auf Český Krumlov, Graz und besonders auf Salzburg. In allen genannten Orten haben sich die touristischen Nächtigungen wie auch der Tagestourismus in den vergangenen zehn Jahren vervielfacht.